Динамо - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ
11:55, 10 августа 2019Футбол
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В Киеве пройдет матч грандов украинского футбола.
Динамо и Шахтер стартовали в УПЛ с побед / фото: ФК Шахтер
10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет центральный матч третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".
Начало встречи - в 17.00.
Динамо - Шахтер: анонс матча УПЛ
Обе команды удачно стартовали в УПЛ. И "Динамо", и "Шахтер" в двух стартовых турах набрали максимальное количество очков.
Динамовцы и "горняки" в текущем сезоне сыграют друг против друга уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины волевую победу отпраздновало "Динамо" (2:1).
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров
Судить матч будет бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком из Мукачево.
УПЛ, 3-й тур
Динамо - Шахтер
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
Как сообщал УНИАН, на этой неделе "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов, на выезде уступив "Брюгге".
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