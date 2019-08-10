Динамо - Шахтер: видео трансляция матча УПЛ

В Киеве пройдет матч грандов украинского футбола.

10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет центральный матч третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи - в 17.00.

Динамо - Шахтер: анонс матча УПЛ

Обе команды удачно стартовали в УПЛ. И "Динамо", и "Шахтер" в двух стартовых турах набрали максимальное количество очков.

Динамовцы и "горняки" в текущем сезоне сыграют друг против друга уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины волевую победу отпраздновало "Динамо" (2:1).

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Ярославом Козыком из Мукачево.

УПЛ, 3-й тур

Динамо - Шахтер

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

Как сообщал УНИАН, на этой неделе "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов, на выезде уступив "Брюгге".