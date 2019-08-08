Мариуполь - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Мариупольский клуб стартует в еврокубке.

В рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы "Мариуполь" 8 августа будет принимать нидерландский клуб АЗ. Встреча пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Мариуполь - АЗ.

Начало поединка - в 20:00.

Мариуполь - АЗ: анонс матча Лиги Европы

"Мариуполь" проведет свой первый поединок в квалификации турнира. В то же время АЗ уже прошел шведский "Хеккен" во втором раунде (0:0 и 3:0).

Перед матчем Лиги Европы обе команды провели поединки в своих национальных первенствах. "Мариуполь" на своем поле обыграл "Александрию" (2:1), а АЗ разгромил "Фортуну" (4:0).

В прошлом сезоне подопечные Александра Бабича в третьем раунде ЛЕ встречались с французским "Бордо" и потерпели два поражения - 1:3 и 1:2.

Мариуполь - АЗ: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лига Европы, квалификация, третий раунд

Мариуполь - АЗ

Онлайн трансляция матча