ЦСКА - Заря: видео трансляция матча Лиги Европы

Луганчане продолжают борьбу в квалификации турнира.

В четверг, 8 августа, на стадионе "Васил Левски" в Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

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Начало встречи - в 20:30.

ЦСКА - Заря: анонс матча Лиги Европы

В чемпионате Украины "Заря" добыла победу над "Ворсклой" (1:0) и сыграла вничью с "Днепром-1" (1:1), а в еврокубках вовсе добыла две победы.

В прошлом раунде квалификации ЛЕ была пройдена черногорская "Будучность". В гостях украинцы фактически закрыли вопрос, оформив победу со счетом 3:1. В Запорожье луганчане победили более скромно - 1:0, да еще и имея преимущество после двух удалений у черногорцев.

Есть у "Зари" серьезная кадровая потеря - травма Артема Громова, который забил три из четырех мячей в ворота "Будучности". При этом команду пополнил форвард "Динамо" Назарий Русин.

ЦСКА летом сменил главного тренера - команду принял Любко Петрович. "Армейцы" уже преодолели два этапа отбора ЛЕ. Болгары прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лига Европы, квалификация, третий раунд

ЦСКА - Заря

Онлайн видео трансляция матча