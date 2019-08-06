Брюгге - Динамо: видео трансляция матча Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" 6 августа стартует в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге сыграют с местным "Брюгге".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Брюгге - Динамо.
Начало встречи - в 21:30.
Брюгге - Динамо: анонс матча Лиги чемпионов
В новом сезоне динамовцы стартовали успешно. Сначала удалось обыграть донецкий "Шахтер" (2:1) в матче за Суперкубок Украины, а следом были одержаны две победы в УПЛ - над "Карпатами" (2:0) и "Львовом" (3:0).
"Брюгге", в свою очередь, переживает очередную перестройку. Пришел новый главный тренер Филипп Клеман, а в другие клубы были проданы ключевые игроки - форвард Уэсли, вингер Арно Груневелд и другие исполнители, которые считались лицом коллектива.
Игра на арене "Ян Брейдель" станет первой для обеих команд в еврокубках нынешнего сезона.
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Брюгге - Динамо
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