Брюгге - Динамо: видео трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне начинают свой путь в еврокубках.

Киевское "Динамо" 6 августа стартует в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге сыграют с местным "Брюгге".

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Начало встречи - в 21:30.

Брюгге - Динамо: анонс матча Лиги чемпионов

В новом сезоне динамовцы стартовали успешно. Сначала удалось обыграть донецкий "Шахтер" (2:1) в матче за Суперкубок Украины, а следом были одержаны две победы в УПЛ - над "Карпатами" (2:0) и "Львовом" (3:0).

"Брюгге", в свою очередь, переживает очередную перестройку. Пришел новый главный тренер Филипп Клеман, а в другие клубы были проданы ключевые игроки - форвард Уэсли, вингер Арно Груневелд и другие исполнители, которые считались лицом коллектива.

Игра на арене "Ян Брейдель" станет первой для обеих команд в еврокубках нынешнего сезона.

Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, квалификация, третий раунд

Брюгге - Динамо

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