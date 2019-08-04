Зинченко помог Манчестер Сити завоевать Суперкубок Англии

Украинец провел на поле весь матч.

4 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся матч за Суперкубок Англии, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Сити" удалось быстро выйти вперед. На 12-й минуте Стерлинг воспользовался скидкой от Давида Сильвы и отправил мяч в ворота.

Читайте такжеЛиверпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии

У автора гола "горожан" было еще несколько шансов забить, но реализовать он их не сумел. "Ливерпуль" активизировался после перерыва и всеми силами пошел вперед. В одном из эпизодов ван Дейк пробил после подачи углового, но мяч от перекладины попал в линию ворот - гол не был зафиксирован.

Также Салах выходил на свидание с вратарем и головой отправлял мяч в пустые ворота - защитник "Сити" Уокер в последний момент вынес его с линии ворот. Сравняли счет "красные" на 78-й минуте. Зинченко нарушил правила, а мерсисайдцы разыграли штрафной: ван Дейк скинул мяч в центр штрафной, откуда головой точно пробил Матип.

В серии послематчевых пенальти манчестерские футболисты не допустили промахов - в том числе свой пенальти реализовал Александр Зинченко. У "Ливерпуля" переиграть вратаря Браво не сумел Вейналдум. Этот промах позволил "Ман Сити" завоевать трофей.

"Горожане" сумели во второй год подряд стать победителями Суперкубка.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 1:1 (4:5 - по пенальти)

Гол: Стерлинг, 12 - Матип, 78

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд (Матип, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Салах, Фирмино (Шакири, 79), Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брейне (Фоден, 89), Родри, Д. Сильва (Гюндоган, 60), Б. Силва, Стерлинг, Сане (Жезус, 13)

Предупреждения: Де Брейне, Гвардиола

УНИАН ранее сообщал, что Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити".