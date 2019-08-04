Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии

Два лидера прошлого сезона разыграют первый английский трофей.

4 августа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 17.00.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" стал первой командой, которой удалось выиграть все четыре английских турнира: чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок Английской лиги и Суперкубок страны.

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии сыграет на правах команды, которая финишировала в АПЛ на втором месте. При этом в чемпионате Англии "красные" установили рекорд по набранным очкам для серебряных призеров.

По мнению букмекеров, "Манчестер Сити" является фаворитом на то, чтобы завоевать трофей. На итоговую победу команды Пепа Гвардиолы дается коэффициент 1,53, а на успех подопечных Юргена Клоппа - 2,60.

Суперкубок Англии

Ливерпуль - Манчестер Сити

Онлайн-трансляция матча

Фото с предматчевых тренировок "Ливерпуля" и "Сити":

Трофей, за который будут бороться команды: