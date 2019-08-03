Десна - Ворскла: видео трансляция матча УПЛ

В Чернигове пройдет матч второго тура чемпионата Украины.

3 августа в рамках второго тура украинской Премьер-лиги на стадионе имени Гагарина в Чернигове пройдет матч между местной "Десной" и полтавской "Ворсклой".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Ворскла".

Начало встречи - в 19.30.

Обе команды стартовали в новом сезоне с домашних поражений. "Десна" в первом туре УПЛ уступила "Львову" (1:2), а "Ворскла" проиграла "Заре" (0:1). Таким образом, "Десна" и "Ворскла" пока располагаются в нижней части турнирной таблицы.

Букмекеры считают шансы соперников в этом матче равными. И на победу "Десны", и на победу "Ворсклы" можно поставить с коэффициентом 2,75. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,10.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи второго тура УПЛ.