Карпаты объявили о трансферах бывшего защитника Шахтера и бразильского форварда (фото)

Александр Кучер вернулся в Украину.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер перешел в "Карпаты".

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба.

36-летний украинец заключил контракт на один год и будет выступать под 5-м номером.

Ветеран достался "Карпатам" бесплатно, так как в июле покинул турецкий "Кайсериспор" в статусе свободного агента. С 2006-го по 2017 год Кучер защищал цвета донецкого "Шахтера" и стал семикратным чемпионом Украины.

Олександр Кучер – гравець «Карпат»



Львівські «Карпати» уклали контракт із 36-річним захисником Олександром Кучером. Тривалість дії угоди – один рік. У Львові досвідчений оборонець виступатиме під 5-м номером. pic.twitter.com/6bq6PxUhLf — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 2 августа 2019 г.

Также новичком львовян стал нападающий "Фигейренсе" Жоао Диого, о чем сообщил официальный сайт бразильского клуба.

"Карпаты" арендовали 20-летнего бразильца на один год. В прошлом сезоне Диого провел восемь поединков в бразильской Серии Б и забил два гола.

УНИАН ранее сообщал, что в первом туре УПЛ "Карпаты" уступили "Динамо".