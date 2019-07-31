Карпаты - Динамо: видео трансляция матча

Вице-чемпион Украины стартует в Премьер-лиге матчем во Львове.

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги 31 июля львовские "Карпаты" будут принимать киевское "Динамо".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.30.

Видеотрансляция матча будет доступна перед началом встречи.

"Карпаты" проведут свой первый матч в сезоне. В то же время для "Динамо" сезон начался матчем за Суперкубок Украины, в котором киевляне со счетом 2:1 обыграли "Шахтер".

По мнению букмекеров, "Динамо" - безоговорочный фаворит матча. На победу киевлян дается коэффициент 1,40, на ничью - 4,60, а на успех "Карпат" - 8,20.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" подписали двух легионеров.