Карпаты - Динамо: видео трансляция матча УПЛ
15:17, 31 июля 2019Футбол
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Вице-чемпион Украины стартует в Премьер-лиге матчем во Львове.
Александр Караваев дебютировал за Динамо в матче за Суперкубок Украины / фото: ФК Динамо Киев
В рамках первого тура украинской Премьер-лиги 31 июля львовские "Карпаты" будут принимать киевское "Динамо".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Динамо".
Начало встречи - в 19.30.
Видеотрансляция матча будет доступна перед началом встречи.
"Карпаты" проведут свой первый матч в сезоне. В то же время для "Динамо" сезон начался матчем за Суперкубок Украины, в котором киевляне со счетом 2:1 обыграли "Шахтер".
По мнению букмекеров, "Динамо" - безоговорочный фаворит матча. На победу киевлян дается коэффициент 1,40, на ничью - 4,60, а на успех "Карпат" - 8,20.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" подписали двух легионеров.
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