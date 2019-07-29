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"Гаршмаш on fire": чемпионские эмоции Динамо из раздевалки (видео)

12:22, 29 июля 2019
Футбол
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Киевляне шокировали Шахтер в конце матча / фото: ФК Динамо

"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео с эмоциями игроков, празднующих успех в раздевалке.

Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что матч "Динамо" и "Шахтера" в Одессе посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Суперкубок Украины