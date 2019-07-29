"Гаршмаш on fire": чемпионские эмоции Динамо из раздевалки (видео)

Киевляне завоевали свой восьмой Суперкубок Украины.

28 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео с эмоциями игроков, празднующих успех в раздевалке.

Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что матч "Динамо" и "Шахтера" в Одессе посетил президент Украины Владимир Зеленский.