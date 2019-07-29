"Гаршмаш on fire": чемпионские эмоции Динамо из раздевалки (видео)
12:22, 29 июля 2019Футбол
85 0
Киевляне завоевали свой восьмой Суперкубок Украины.
Киевляне шокировали Шахтер в конце матча / фото: ФК Динамо
28 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.
"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.
Официальный YouTube-канал "Динамо" опубликовал видео с эмоциями игроков, празднующих успех в раздевалке.
Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.
Ранее УНИАН сообщал, что матч "Динамо" и "Шахтера" в Одессе посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter