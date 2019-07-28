Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Команды разыграют первый трофей сезона.

28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе пройдет матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

Встреча начнется в 21.00.

Динамо - Шахтер: анонс матча за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились "Динамо" или "Шахтер". На счету киевлян - семь титулов, у "горняков" - восемь.

В прошлом сезоне трофей удалось завоевать киевлянам, которые победили "горняков" со счетом 1:0.

Дончане подходят к поединку с новым главным тренером - команду принял Луиш Каштру. Главной новостью у киевлян можно назвать травмы Виктора Цыганкова и Франа Соля - оба игрока на поле не появятся.

Судить встречу будет рефери из Днепра Виталий Романов. Стоит отметить, что в тестовом режиме на матче будет работать система видеоповторов VAR. Она не будет доступна арбитру на поле, а учиться работать с ней будут ассистенты Евгений Арановский, Виктор Дердо и Андрей Скрипка.

Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины

Динамо - Шахтер

Онлайн-трансляция матча