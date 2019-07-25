Будучность - Заря: видео трансляция матча Лиги Европы

Первая украинская команда стартует в еврокубках.

25 июля луганская "Заря" во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет на выезде против черногорской "Будучности". Игра состоится в Подгорице на стадионе "Под Горицом".

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Будучность - Заря.

Начало встречи - в 21:45.

Будучность - Заря: анонс матча Лиги Европы.

Сезон в Украине и Черногории пока не стартовал, но у хозяев поля есть преимущество. Команда Бранко Брновича уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

"Заря" в прошлом сезоне прошла в третьем раунде квалификации португальскую "Брагу", а затем в плей-офф была близка к успеху в противостоянии с немецким "Лейпцигом", но в итоге в группу ЛЕ вышел соперник - 0:0, 2:3.

Летом луганчане попрощались с Юрием Вернидубом, а его место во главе команды занял Виктор Скрипник. Последняя товарищеская игра луганчан состоялась 18 июля, когда "Заря" разобралась с "Мариуполем" со счетом 3:1.

Будучность - Заря: прогноз букмекеров.

Лига Европы, квалификация, второй раунд

"Будучность" - "Заря"

Онлайн видео трансляция матча