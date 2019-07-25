"Действует агрессивно": Хацкевич прокомментировал первого соперника Динамо в еврокубках

Белорусский тренер отметил, его помощник посетит одну из предстоящих игр "Брюгге".

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал уровень бельгийского "Брюгге", с которым киевляне встретятся в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Слова специалиста приводит dynamo.kiev.ua.

"У нас, конечно, уже есть определенная информация относительно того, что из себя представляет нынешний "Брюгге". Прежде всего, это касается товарищеских матчей, проведенных этой командой на сборах.

Нас ждут поединки с очень быстрой командой, которая действует в агрессивной манере. У "Брюгге" сменился главный тренер. С предыдущим наставником эта команда играла по схеме 4-3-3, которую используют многие команды Бельгии и Нидерландов.

Только официальные матчи покажут, каков истинный уровень нынешнего "Брюгге". 2 июля один из представителей нашего тренерского штаба Висенте Гомес будет присутствовать на матче второго тура чемпионата Бельгии "Брюгге" - "Сент-Труйден". И, безусловно, мы будем анализировать видеозапись поединка первого тура бельгийского первенства с участием "Брюгге", который состоится 27 июля", - отметил Хацкевич.

Первый поединок, который будет для "Динамо" выездным, пройдет на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге 6 августа.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" понесло серьезные потери перед матчем за Суперкубок Украины против "Шахтера".