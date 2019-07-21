Подкрался и обнял: Усик встретился с боксером, которого нокаутировал (фото, видео)

Британский боксер Тони Беллью обнял Усика и отвесил украинцу комплимент.

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне встретился с британцем Тони Беллью.

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Боксеры встретились на арене "O2" в Лондоне, куда Усик прилетел на вечер бокса вместе с Василием Ломаченко.

Беллью подкрался к Усику сзади и обнял украинца. После этого боксеры поприветствовали друг друга, Усик спросил, как у Беллью дела, а британец отвесил украинцу комплимент: "Отличная куртка!".

Напомним, Усик нокаутировал Беллью в ноябре прошлого года, когда проводил защиту титула абсолютного чемпиона мира.

Видео было опубликовано в Twitter matchroomboxing.

В Instagram Усик также добавил фото с Беллью, подписав его "Мой большой друг".

Как сообщал УНИАН, ранее Беллью назвал Усика "действительно особенным" боксером.