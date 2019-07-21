Подкрался и обнял: Усик встретился с боксером, которого нокаутировал (фото, видео)
Украинский боксер Александр Усик в Лондоне встретился с британцем Тони Беллью.
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Боксеры встретились на арене "O2" в Лондоне, куда Усик прилетел на вечер бокса вместе с Василием Ломаченко.
Беллью подкрался к Усику сзади и обнял украинца. После этого боксеры поприветствовали друг друга, Усик спросил, как у Беллью дела, а британец отвесил украинцу комплимент: "Отличная куртка!".
Напомним, Усик нокаутировал Беллью в ноябре прошлого года, когда проводил защиту титула абсолютного чемпиона мира.
Видео было опубликовано в Twitter matchroomboxing.
🤝 @TonyBellew meets up with @usykaa backstage here @TheO2! #WhyteRivaspic.twitter.com/GwcZ6jUMJ6— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 20 июля 2019 г.
В Instagram Усик также добавил фото с Беллью, подписав его "Мой большой друг".
Как сообщал УНИАН, ранее Беллью назвал Усика "действительно особенным" боксером.