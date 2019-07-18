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Украинец Малиновский результативно дебютировал за Аталанту

20:43, 18 июля 2019
Футбол
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Руслан Малиновский и экс-игрок Металлиста Алехандро Гомес / фото: twitter.com/Atalanta_BC

В рамках товарищеского турнира Trophy Fra.mar помог своей команде разгромить представителя итальянской Серии D "Брусапорто" - 9:0.

Малиновский вышел на поле в основном составе "Аталанты" и записал на свой счет гол и голевую передачу.

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На 10-й минуте украинец отдал ассист на Омара Колли,  а на 35-й минуте получил возможность пробить пенальти и реализовал его.

Во втором тайме Малиновский не играл - главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини полностью обновил состав команды.

Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка" и подписал пятилетний контракт.

Как сообщал УНИАН, трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".

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Теги: #Руслан Малиновский#Аталанта