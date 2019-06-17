"Это невозможно": Хачереди объяснил, почему не перейдет в Шахтер

Экс-защитник Динамо заявил, что не станет игроком донецкого клуба.

Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди опроверг слухи о возможном переходе в "Шахтер".

Об этом Хачериди сказал в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

"Это неправда, я не знаю, кто это пишет, откуда появляются эти слухи. Я только в интернете читаю, иногда жена скажет, какой-то друг скинет. Это бред. Если брать в принципе, то думаю, этот переход невозможен. Нет. Я отдал 10 лет "Динамо", так что это невозможно", - сказал Хачериди.

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Защитник также отметил, что у него заканчивается контракт с греческим ПАОКом:

"Сейчас посмотрим, какие будут варианты. Я, считай, полгода был в отпуске, не играл, так что отдохнул. Теперь контракт с ПАОК окончен, я на 99% свободный агент. Остались детали, которые нужно уладить".

Напомним, Хачериди провел в ПАОК сезон 2018-2019, однако не сумел закрепиться в составе команды. В предыдущий раз защитник выходил на поле еще в январе.

УНИАН также сообщал о том, что нападающий Владислав Супряга покинет "Динамо".