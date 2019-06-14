Рома веде переговоры по трансферу одного из лидеров Шахтера

Итальянский клуб может усилиться бразильским защитником Исмаили.

Итальянская "Рома" ведет переговоры с "Шахтером" по трансферу бразильского защитника Исмаили.

Как сообщает forzaroma.info, стороны все ближе к договоренности по переходу игрока.

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"Шахтер" хочет заработать на трансфере Исмаили 20 миллионов евро. В то же время "Рома" пока предлагает 15 миллионов.

Напомним, 29-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года. Его контракт с "горняками" рассчитан еще на четыре сезона.

Также издание отмечает, что "Рома" может арендовать у "Манчестер Юнайтед" экс-полузащитника "Шахтера" Фреда.

Как сообщал УНИАН, ранее новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что хотел бы забрать с собой трех-четырех игроков "Шахтера". По данным СМИ, итальянский клуб также заинтересован в услугах Тайсона.