Кубок Америки-2019: календарь всех матчей турнира

Бразилия, Аргентина и еще десять сборных будут вести борьбу за трофей.

С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии пройдет 46-й Кубок Америки по футболу.

Участие в турнире примут двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.

На групповом этапе команды разбиты на три группы. В плей-офф выйдут восемь лучших команд - сборные, которые займут первые и вторые места, а также две лучшие команды из тех, которые займут третьи места.

Календарь всех матчей турнира

Групповой этап

Группа А

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15 июня

03.30. Бразилия - Боливия

22.00. Венесуэла - Перу

19 июня

00.30. Боливия - Перу

03.30. Бразилия - Венесуэла

22 июня

22.00 Перу - Бразилия

22.00 Боливия - Венесуэла

Группа В

16 июня

01:00. Аргентина - Колумбия

22.00. Парагвай - Катар

20 июня

00.30. Колумбия - Катар

03.30. Аргентина - Парагвай

23 июня

22.00. Катар - Аргентина

22.00. Колумбия - Парагвай

Группа С

17 июня

01.00 Уругвай - Эквадор

18 июня

02.00. Япония - Чили

21 июня

02.00. Уругвай - Япония

22 июня

02.00. Эквадор - Чили

25 июня

02.00. Чили - Уругвай

02.00. Эквадор - Япония

1/4 финала

28 июня

03.30. 1А - 3В/3С

22.00. 2А - 2В

29 июня

03.30. 1В - 2С

22.00. 1С - 3А/3В

1/2 финала

3 июля

03.30

4 июля

03.30

Матч за 3-е место

6 июля

22.00

Финал

7 июля

23.00