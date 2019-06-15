Кубок Америки-2019: календарь и результаты всех матчей турнира
С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии проходит 46-й Кубок Америки по футболу.
Участие в турнире принимают двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.
На групповом этапе команды разбиты на три группы. В плей-офф выйдут восемь лучших команд - сборные, которые займут первые и вторые места, а также две лучшие команды из тех, которые займут третьи места.
Календарь и результаты всех матчей турнира
Групповой этап
Группа А
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15 июня
Бразилия - Боливия - 3:0
22.00. Венесуэла - Перу
19 июня
00.30. Боливия - Перу
03.30. Бразилия - Венесуэла
22 июня
22.00 Перу - Бразилия
22.00 Боливия - Венесуэла
Группа В
16 июня
01:00. Аргентина - Колумбия
22.00. Парагвай - Катар
20 июня
00.30. Колумбия - Катар
03.30. Аргентина - Парагвай
23 июня
22.00. Катар - Аргентина
22.00. Колумбия - Парагвай
Группа С
17 июня
01.00 Уругвай - Эквадор
18 июня
02.00. Япония - Чили
21 июня
02.00. Уругвай - Япония
22 июня
02.00. Эквадор - Чили
25 июня
02.00. Чили - Уругвай
02.00. Эквадор - Япония
1/4 финала
28 июня
03.30. 1А - 3В/3С
22.00. 2А - 2В
29 июня
03.30. 1В - 2С
22.00. 1С - 3А/3В
1/2 финала
3 июля
03.30
4 июля
03.30
Матч за 3-е место
6 июля
22.00
Финал
7 июля
23.00