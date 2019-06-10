Украина - Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
10 июня пройдет матч четвертого тура отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга. Команды сыграют на "Арене Львов" во Львове.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.
Начало встречи - в 21.45.
Украина - Люксембург: где смотреть матч на ТВ
Сборная Украины после трех матчей набрала 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. У сборной Люксембурга - 4 очка и вторая строчка.
В предыдущем туре украинцы во Львове разгромили Сербию (5:0), а люксембуржцы на выезде сыграли вничью с Литвой (1:1)
Украина - Люксембург: анонс матча отбора на Евро-2020
Напомним, украинцы уже играли против люксембуржцев в текущем отборе. На выезде подопечные Андрея Шевченко одержали победу благодаря автоголу Жерсона Родригеса - 2:1.
Украина - Люксембург: прогноз букмекеров
Главным арбитром матча назначен словацкий рефери Петер Кралович.
Отбор на Евро-2020, Группа В, 4-й тур
Украина - Люксембург
Онлайн-трансляция матча
Сборная Украины вновь будет играть в желтой форме.
"Это принципиальный матч": что говорил перед игрой против Люксембурга Андрей Шевченко.
Сборная Украины накануне днем тренировалась на стадионе "Украина".
Последние результаты команд
"Арена Львов" готова принимать еще один матч сборной.