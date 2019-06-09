Португалия - Нидерланды: онлайн-трансляция финала Лиги наций

В Порту определится первый в истории победитель Лиги наций УЕФА.

9 июня в финальном матче Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч пройдет на стадионе "Драгау" в Порту, так как Португалия принимает финальный турнир.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Португалия - Нидерланды: где смотреть матч по ТВ

Сборные Португалии и Нидерландов определят первого в истории победителя Лиги наций. Победитель турнира получит призовые в размере 10,5 миллионов евро, финалист - в размере 9 миллионов.

Португалия - Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Сборная Португалии в розыгрыше Лиги наций заняла первое место в одной группе с Италией и Польшей, а в полуфинале обыграла Швейцарию (3:1). Нидерланды вышли из группы с Францией и Германией, а в матче 1/2 финала в овертайме обыграли Англию - 3:1.

Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров

Главный арбитр матча - Альберто Ундиано Мальенко из Испании. Для него этот поединок - последний в карьере.

Лига наций УЕФА, финал

Португалия - Нидерланды

Онлайн-трансляция матча

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