Португалия - Нидерланды: онлайн-трансляция финала Лиги наций
9 июня в финальном матче Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Матч пройдет на стадионе "Драгау" в Порту, так как Португалия принимает финальный турнир.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.
Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
Португалия - Нидерланды: где смотреть матч по ТВ
Сборные Португалии и Нидерландов определят первого в истории победителя Лиги наций. Победитель турнира получит призовые в размере 10,5 миллионов евро, финалист - в размере 9 миллионов.
Португалия - Нидерланды: анонс финала Лиги наций
Сборная Португалии в розыгрыше Лиги наций заняла первое место в одной группе с Италией и Польшей, а в полуфинале обыграла Швейцарию (3:1). Нидерланды вышли из группы с Францией и Германией, а в матче 1/2 финала в овертайме обыграли Англию - 3:1.
Португалия - Нидерланды: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Альберто Ундиано Мальенко из Испании. Для него этот поединок - последний в карьере.
Лига наций УЕФА, финал
Португалия - Нидерланды
Онлайн-трансляция матча
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