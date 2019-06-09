Известный украинский боксер одержал очередную победу
09:46, 09 июня 2019Футбол
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Олег Малиновский в Бильбао выиграл у доминиканского ветерана.
Олег Малиновский / УНИАН
Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (24-0, 7 КО) в испанском Бильбао провел бой против 36-летнего доминиканца Алекса Моры (10-12-6, 4 КО).
Бой продлился все восемь раундов. Малиновский владел преимуществом, однако не сумел завершить поединок досрочно.
В итоге украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
Малиновский одержал 24-ю победу на профи-ринге и остается непобедимым.
Отметим, что Малиновский почти год не выходил на ринг из-за травмы ребер.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский боксер Иван Редкач нокаутировал экс-чемпиона мира.
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