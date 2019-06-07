Украина - Сербия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины во Львове встретится с одним из главных конкурентов в борьбе за путевку на чемпионат Европы.

7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове пройдет матч квалификации на чемпионат Европы-2020 между сборными Украины и Сербии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.

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Сборная Украины проведет свой третий матч в отборочном турнире. "Желто-синие" ранее сыграли вничью с Португалией (0:0) и с трудом обыграли Люксембург (2:1). Набрав 4 очка, украинцы возглавляют таблицу группы В.

Сборная Сербии в квалификации пока провела только один матч - сербы сыграли вничью с португальцами (1:1).

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Судить матч будет бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом.

Отбор на Евро-2020, группа В, 3-й тур

Украина - Сербия

Онлайн-трансляция матча

Сборная Украины ни разу не проигрывала во Львове - 14 побед и 2 ничьи.

На официальном уровне Украина и Сербия встретятся впервые. В то же время в товарищеских матчах украинцы трижды обыгрывали сербов (2:0, 1:0 и 2:0).

Последние результаты команд:

Сборной Украины в этой встрече не помогут Андрей Ярмоленко, который только тренируется со сборной, но пока не готов играть, Жуниор Мораес и Марлос.

Фото и видео предматчевой тренировки сборной Украины:

Предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко:

