Украина - Сербия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
7 июня на стадионе "Арена Львов" во Львове пройдет матч квалификации на чемпионат Европы-2020 между сборными Украины и Сербии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.
Начало встречи - в 21.45 по киевскому времени.
Украина - Сербия: анонс матча отбора на Евро-2020
Сборная Украины проведет свой третий матч в отборочном турнире. "Желто-синие" ранее сыграли вничью с Португалией (0:0) и с трудом обыграли Люксембург (2:1). Набрав 4 очка, украинцы возглавляют таблицу группы В.
Сборная Сербии в квалификации пока провела только один матч - сербы сыграли вничью с португальцами (1:1).
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
Судить матч будет бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом.
Отбор на Евро-2020, группа В, 3-й тур
Украина - Сербия
Онлайн-трансляция матча
Сборная Украины ни разу не проигрывала во Львове - 14 побед и 2 ничьи.
На официальном уровне Украина и Сербия встретятся впервые. В то же время в товарищеских матчах украинцы трижды обыгрывали сербов (2:0, 1:0 и 2:0).
Последние результаты команд:
Сборной Украины в этой встрече не помогут Андрей Ярмоленко, который только тренируется со сборной, но пока не готов играть, Жуниор Мораес и Марлос.
Фото и видео предматчевой тренировки сборной Украины:
Предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко: