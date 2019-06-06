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Евро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа
14:47, 06 июня 2019
Футбол
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55 сборных ведут борьбу за попадание на чемпионат Европы-2020.
На Евро-2020 выйдут 24 сборные / uefa.com
С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходит отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимают 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступает в группе В.
Отбор на Евро-2020: расписание матчей третьего тура 7 и 8 июня
По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.
Квалификация Евро-2020. Положение команд
Группа А
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Англия
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|Болгария
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|3
|Косово
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Черногория
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|5
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Группа В
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Украина
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Люксембург
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3
|Португалия
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Сербия
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|5
|Литва
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Группа С
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Германия
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Нидерланды
|2
|1
|0
|1
|6-3
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ирландия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|3
|Дания
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|4
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5
|Грузия
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Уэльс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Венгрия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Испания
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|3
|Румыния
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|4
|Мальта
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|5
|Норвегия
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|6
|Фарерские острова
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|Македония
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|3
|Израиль
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|4
|Словения
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|Турция
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|Албания
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Исландия
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|5
|Андора
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|6
|Молдавия
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Кипр
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|3
|Россия
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|4
|Казахстан
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|5
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Италия
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|2
|Греция
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|4
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0-8
|0
На Евро-2020 сыграет 24 команды. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.
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