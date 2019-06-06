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Евро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа

14:47, 06 июня 2019
Футбол
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На Евро-2020 выйдут 24 сборные / uefa.com

С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходит отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимают 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступает в группе В.

Отбор на Евро-2020: расписание матчей третьего тура 7 и 8 июня

По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.

Квалификация Евро-2020. Положение команд 

Группа А
КомандаИВНПМО
1Англия220010-16
2Болгария20202-22
3Косово10101-11
4Черногория20112-61
5Чехия10010-50

Группа В
КомандаИВНПМО
1Украина21102-14
2Люксембург21013-33
3Португалия20201-12
4Сербия10101-11
5Литва10011-20

Группа С
КомандаИВНПМО
1Северная Ирландия22004-16
2Германия11003-23
3Нидерланды21016-33
4Эстония10010-20
5Беларусь20021-60

Группа D
КомандаИВНПМО
1Ирландия22002-06
2Швейцария21105-34
3Дания10103-31
4Гибралтар10010-10
5Грузия20020-30

Группа E
КомандаИВНПМО
1Уэльс11001-03
2Словакия21012-13
3Хорватия21013-33
4Венгрия21012-33
5Азербайджан10011-20

Группа F
КомандаИВНПМО
1Испания22004-16
2Швеция21105-44
3Румыния21015-33
4Мальта21012-33
5Норвегия20114-51
6Фарерские острова20022-60

Группа G
КомандаИВНПМО
1Польша22003-06
2Македония21104-24
3Израиль21105-34
4Словения20202-22
5Австрия20022-50
6Латвия20021-50

Группа H
КомандаИВНПМО
1Франция22008-16
2Турция22006-06
3Албания21013-23
4Исландия21012-43
5Андора20020-50
6Молдавия20021-80

Группа I
КомандаИВНПМО
1Бельгия22005-16
2Кипр21015-23
3Россия21015-33
4Казахстан21013-43
5Шотландия21012-33
6Сан-Марино20020-70

Группа J
КомандаИВНПМО
1Италия22008-06
2Греция21104-24
3Босния и Герцеговина21104-34
4Финляндия21012-23
5Армения20021-40
6Лихтенштейн20020-80

На Евро-2020 сыграет 24 команды. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020