Евро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа

55 сборных ведут борьбу за попадание на чемпионат Европы-2020.

С 21 марта по 19 ноября 2019 года в Европе проходит отборочный турнир на Евро-2020. Участие в квалификации принимают 55 сборных, в том числе национальная команда Украины, которая выступает в группе В.

Отбор на Евро-2020: расписание матчей третьего тура 7 и 8 июня

По две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки на европейское первенство. Еще четыре путевки будут разыграны с 26 по 31 марта в матчах плей-офф с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА.

Квалификация Евро-2020. Положение команд

Группа А № Команда И В Н П М О 1 Англия 2 2 0 0 10-1 6 2 Болгария 2 0 2 0 2-2 2 3 Косово 1 0 1 0 1-1 1 4 Черногория 2 0 1 1 2-6 1 5 Чехия 1 0 0 1 0-5 0

Группа В № Команда И В Н П М О 1 Украина 2 1 1 0 2-1 4 2 Люксембург 2 1 0 1 3-3 3 3 Португалия 2 0 2 0 1-1 2 4 Сербия 1 0 1 0 1-1 1 5 Литва 1 0 0 1 1-2 0

Группа С № Команда И В Н П М О 1 Северная Ирландия 2 2 0 0 4-1 6 2 Германия 1 1 0 0 3-2 3 3 Нидерланды 2 1 0 1 6-3 3 4 Эстония 1 0 0 1 0-2 0 5 Беларусь 2 0 0 2 1-6 0

Группа D № Команда И В Н П М О 1 Ирландия 2 2 0 0 2-0 6 2 Швейцария 2 1 1 0 5-3 4 3 Дания 1 0 1 0 3-3 1 4 Гибралтар 1 0 0 1 0-1 0 5 Грузия 2 0 0 2 0-3 0

Группа E № Команда И В Н П М О 1 Уэльс 1 1 0 0 1-0 3 2 Словакия 2 1 0 1 2-1 3 3 Хорватия 2 1 0 1 3-3 3 4 Венгрия 2 1 0 1 2-3 3 5 Азербайджан 1 0 0 1 1-2 0

Группа F № Команда И В Н П М О 1 Испания 2 2 0 0 4-1 6 2 Швеция 2 1 1 0 5-4 4 3 Румыния 2 1 0 1 5-3 3 4 Мальта 2 1 0 1 2-3 3 5 Норвегия 2 0 1 1 4-5 1 6 Фарерские острова 2 0 0 2 2-6 0

Группа G № Команда И В Н П М О 1 Польша 2 2 0 0 3-0 6 2 Македония 2 1 1 0 4-2 4 3 Израиль 2 1 1 0 5-3 4 4 Словения 2 0 2 0 2-2 2 5 Австрия 2 0 0 2 2-5 0 6 Латвия 2 0 0 2 1-5 0

Группа H № Команда И В Н П М О 1 Франция 2 2 0 0 8-1 6 2 Турция 2 2 0 0 6-0 6 3 Албания 2 1 0 1 3-2 3 4 Исландия 2 1 0 1 2-4 3 5 Андора 2 0 0 2 0-5 0 6 Молдавия 2 0 0 2 1-8 0

Группа I № Команда И В Н П М О 1 Бельгия 2 2 0 0 5-1 6 2 Кипр 2 1 0 1 5-2 3 3 Россия 2 1 0 1 5-3 3 4 Казахстан 2 1 0 1 3-4 3 5 Шотландия 2 1 0 1 2-3 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-7 0

Группа J № Команда И В Н П М О 1 Италия 2 2 0 0 8-0 6 2 Греция 2 1 1 0 4-2 4 3 Босния и Герцеговина 2 1 1 0 4-3 4 4 Финляндия 2 1 0 1 2-2 3 5 Армения 2 0 0 2 1-4 0 6 Лихтенштейн 2 0 0 2 0-8 0

На Евро-2020 сыграет 24 команды. Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати европейских городах.