Молодежная сборная Украины впервые за десять лет выиграла турнир памяти Лобановского
Молодежная сборная Украины (U-21) стала победителем ежегодного товарищеского турнира в память о легендарном Валерии Лобановском.
В финальном матче Мемориала Лобановского украинцы обыграли Израиль.
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С 37-й минуты украинская сборная играла в меньшинстве после того, как красную карточку получил Артем Козак.
На 70-й минуте подопечным Руслана Ротаня удалось открыть счет - отличился Михаил Мудрик.
Отметим, что украинская сборная выиграла турнир памяти Лобановского лишь во второй раз в истории турнира (первый был в 2009 году).
Украина U-21 - Израиль U-21 - 1:0 (0:0)
Гол: Мудрик (70).
Украина: Билык, Лебеденко, Чеберко, Бабогло, Милованов, Билошевский, Топалов, Козак, Алибеков, Смирный, Кожушко.
Как сообщал УНИАН, в полуфинале турнира Украина разгромила Кипр.