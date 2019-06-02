Сестры Музычук проиграли в третьем круге крупного шахматного турнира в России
22:06, 02 июня 2019Футбол
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Украинские шахматистки участвуют в турнире претенденток на матч за звание чемпионки мира.
Анна Музычук проиграла китаянке Тань Чжунъи / фото: fwct2019.com
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук потерпели поражения в третьем круге турнира претенденток, который проходит в Казани.
Анна уступила китаянке Тань Чжунъи, а Мария проиграла грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе.
После третьего круга у Марии Музычук в активе 1 очко, она делит пятое-седьмое места. У Анны Музычук - 0,5 очка и последняя восьмая строчка.
Лидерство делят Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, которые набрали по 2,5 балла.
Напомним, турнир проходит в два круга. Победительница получит право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, а также призовые в размере 50 тысяч евро.
Как сообщал УНИАН, в первом круге сестры Музычук играли друг против друга и завершили партию вничью.
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