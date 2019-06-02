Сестры Музычук проиграли в третьем круге крупного шахматного турнира в России

Украинские шахматистки участвуют в турнире претенденток на матч за звание чемпионки мира.

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук потерпели поражения в третьем круге турнира претенденток, который проходит в Казани.

Анна уступила китаянке Тань Чжунъи, а Мария проиграла грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе.

После третьего круга у Марии Музычук в активе 1 очко, она делит пятое-седьмое места. У Анны Музычук - 0,5 очка и последняя восьмая строчка.

Лидерство делят Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, которые набрали по 2,5 балла.

Напомним, турнир проходит в два круга. Победительница получит право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь, а также призовые в размере 50 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, в первом круге сестры Музычук играли друг против друга и завершили партию вничью.