Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
В финальном матче Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встретятся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.
Стартовый свисток на стадионе "Метрополитано" прозвучит в 22.00.
"Тоттенхэм" впервые сыграет в финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" может выиграть шестой титул в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). Трижды "красные" проигрывали в финалах.
Тоттенхэм - Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
На пути к финалу в плей-офф ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию", "Порту" и "Барселону".
Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
Судить встречу будет бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.
Лига чемпионов, финал
Тоттенхэм - Ливерпуль
Онлайн-трансляция матча
Лучшие бомбардиры команд в текущем розыгрыше ЛЧ:
Стадион "Метрополитано" в Мадриде, на котором пройдет финал, выглядит вот так. Эта арена является домашней для "Атлетико".
Как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в последних матчах перед финалом:
Звезды футбола перед финалом сделали свои прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль. Роналдо поставил на победу "Ливерпуля" со счетом 3:1, Алессандро Дель Пьеро на ничью 4:4, а Роберто Карлос на победу "красных" со счетом 3:2.
Фотогалерея, как команды готовились к финалу ЛЧ: