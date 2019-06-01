Тоттенхэм - Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В Мадриде определится победитель главного европейского турнира.

В финальном матче Лиги чемпионов 1 июня в Мадриде встретятся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм - Ливерпуль.

Стартовый свисток на стадионе "Метрополитано" прозвучит в 22.00.

"Тоттенхэм" впервые сыграет в финале главного клубного турнира Европы. "Ливерпуль" может выиграть шестой титул в истории (с учетом Кубка европейских чемпионов). Трижды "красные" проигрывали в финалах.

Тоттенхэм - Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

На пути к финалу в плей-офф ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Боруссию", "Манчестер Сити" и "Аякс". "Ливерпуль" выбил из борьбы "Баварию", "Порту" и "Барселону".

Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Судить встречу будет бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.

Лига чемпионов, финал

Тоттенхэм - Ливерпуль

Онлайн-трансляция матча

Лучшие бомбардиры команд в текущем розыгрыше ЛЧ:

Стадион "Метрополитано" в Мадриде, на котором пройдет финал, выглядит вот так. Эта арена является домашней для "Атлетико".

Как "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" играли в последних матчах перед финалом:

Звезды футбола перед финалом сделали свои прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль. Роналдо поставил на победу "Ливерпуля" со счетом 3:1, Алессандро Дель Пьеро на ничью 4:4, а Роберто Карлос на победу "красных" со счетом 3:2.

Фотогалерея, как команды готовились к финалу ЛЧ: