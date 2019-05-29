Динамо получит нового тренера 31 мая - СМИ

Одним из наиболее реальных претендентов на пост наставника "бело-синих" называют испанца Рауля Рианчо.

Киевское "Динамо" с большой долей вероятности расстанется с главным тренером Александром Хацкевичем. Официально об этом будет объявлено 31 мая, сообщает "Главред" со ссылкой на источники внутри клуба.

К поиску нового наставника руководство "Динамо" подтолкнул шквал критики со стороны болельщиков "бело-синих". Напомним, что киевляне провели очередной невзрачный сезон без особых успехов на внутренней и международной аренах. В Премьер-лиге динамовцы финишировали вторыми с большим отрывом от "Шахтера", а также проиграли горнякам в четвертьфинале Кубка. А в Лиге Европы потолком команды Хацкевича стала 1/8 финала, где "бело-синие" с треском уступили "Челси".

Как стало известно СМИ, президент "Динамо" Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста. Правда сам Суркис от любых комментариев по этому поводу пока воздерживается.

Читайте такжеЭкс-тренер сборной Украины: Шевченко не сдержал слова, он упал в моих глазах

"На данный момент команду тренирует Александр Хацкевич. Мне трудно сказать, останется ли он главным тренером. Точно могу сказать, что если он меня убедит, то контракт продлим", - сказал в одном из интервью Игорь Суркис.

Что же касается атмосферы в раздевалке, то часть игроков поддерживает Хацкевича, а часть, наоборот, хочет смены на тренерском мостике команды, утверждают источники.

Относительно вероятных сменщиков белорусского наставника в прессе фигурировали фамилии экс-футболистов "Динамо" Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева, бывшего главного тренера сборной Польши Адама Навалки и чешского рулевого Йиндржиха Трпишовского.

По мнению источника, не стоит сбрасывать со счетов испанского специалиста Рауля Рианчо, который ранее работал в тренерском штабе "Динамо" в качестве помощника Сергея Реброва, а также входил в тренерский штаб сборной Украины. К слову, Рианчо был замечен на последнем матче "Динамо", где внимательно следил за игрой киевлян.

Как сообщал УНИАН, стали известны возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, где вице-чемпион Украины будет стартовать с третьего раунда.