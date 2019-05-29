Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

В решающем поединке Лиги Европы встречаются два английских клуба.

29 мая на "Олимпийском стадионе" в Баку пройдет финал Лиги Европы 2018-2019, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.

Матч начнется в 22.00 по киевскому времени.

Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы

"Челси" может во второй раз в истории выиграть Лигу Европы. "Арсенал" ранее не побеждал в турнире, а доходил максимум до финала. Если "канониры" выиграют ЛЕ, то завоюют также путевку в Лигу чемпионов ("Челси" уже пробился в главный клубный турнир Европы через АПЛ).

Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

И "Челси", и "Арсенал" в текущем розыгрыше Лиги Европы вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание "синие" прошли "Мальме", киевское "Динамо", "Славию" и франкфуртский "Айнтрахт". "Арсенал" выбил из борьбы БАТЭ, "Ренн", "Наполи" и "Валенсию".

Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.

Лига Европы, финал

Челси - Арсенал

Онлайн-трансляция матча

"Олимпийский стадион" в Баку, на котором пройдет финал:

Команды готовились к финалу в отличном настроении: