Челси - Арсенал - 0:0: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

В решающем поединке Лиги Европы встречаются два английских клуба.

29 мая на "Олимпийском стадионе" в Баку проходит финал Лиги Европы сезона 2018-2019, в котором сыграют "Челси" и "Арсенал".

УНИАН проводит онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.

Матч начался в 22.00 по киевскому времени.

Составы команд:

Челси - Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Жиру.

Арсенал - Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Лига Европы, финал

Челси - Арсенал

Онлайн-трансляция матча

15 - Жиру заработал штрафной для Челси. Азар подал, но никто за мяч даже не поборолся.

9 - Первый опасный момент! Крайний хавбек "Канониров" Мэйтленд-Найлз опасно прострелил справа, и неуверенно на выходе сыграл голкипер Челси Кепа. Он выбил мяч прямо на Обамеянга, но и тот в свою очередь промахнулся из выгодной позиции.

6 - Это последний матч в карьере голкипера Арсенала Чеха. Забавно, что летом он станет спортивным директором Челси, против которого играет прямо сейчас.

5 - Первые минуты проходят спокойно, мяч в основном в центре поля.

1 - Футболисты Арсенала развели мяч с центра.

Завершилась короткая церемония открытия финального матча. Команды уже на поле. Все готово к началу!

Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.

Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

"Олимпийский стадион" в Баку, на котором проходит финал:

Команды готовились к финалу в отличном настроении: