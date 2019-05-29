Челси - Арсенал - 0:0: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

21:43, 29 мая 2019
Футбол
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Олимпийский стадион в Баку / REUTERS

УНИАН проводит онлайн-трансляцию матча Челси - Арсенал.

Матч начался в 22.00 по киевскому времени.

Составы команд:

Челси - Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Педро, Канте, Азар, Жиру.

Арсенал  - Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

Лига Европы, финал

Челси - Арсенал

Онлайн-трансляция матча

15 - Жиру заработал штрафной для Челси. Азар подал, но никто за мяч даже не поборолся. 

9 - Первый опасный момент! Крайний хавбек "Канониров" Мэйтленд-Найлз опасно прострелил справа, и неуверенно на выходе сыграл голкипер Челси Кепа. Он выбил мяч прямо на Обамеянга, но и тот в свою очередь промахнулся из выгодной позиции.  

6 - Это последний матч в карьере голкипера Арсенала Чеха. Забавно, что летом он станет спортивным директором Челси, против которого играет прямо сейчас.

5 - Первые минуты проходят спокойно, мяч в основном в центре поля.

1 - Футболисты Арсенала развели мяч с центра.

Завершилась короткая церемония открытия финального матча. Команды уже на поле. Все готово к началу!

Челси - Арсенал: анонс финала Лиги Европы

Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки.

Челси - Арсенал: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

REUTERS

"Олимпийский стадион" в Баку, на котором проходит финал:

Олимпийский стадион / REUTERS

Команды готовились к финалу в отличном настроении:

Петр Чех / REUTERS
Эден Азар / REUTERS

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Теги: #Лига Европы#Челси#Арсенал Лондон