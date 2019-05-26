Заря - Александрия: видео трансляция матча УПЛ

Пятая и третья команды чемпионата Украины встретятся в 31-м туре чемпионата Украины

В 31-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье" будет принимать "Александрию". Матч пройдет 26 мая.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Александрия.

Начало матча - в 19.30.

Видеотрансляция матча будет доступна в этой новости перед началом встречи.

"Александрия" к этому туру набрала 49 очков и уже гарантировала себе бронзовые медали чемпионата Украины. У "Зари" - 40 очков, луганский клуб ведет борьбу с "Мариуполем" за четвертое место.

В текущем сезоне "Заря" и "Александрия" встречались трижды. Матч первого круга завершился минимальной победой александрицев (1:0), во втором круге встреча команд завершилась вничью (0:0), а в третьем "Заря" выиграла со счетом 2:0.

УНИАН также сообщал о результатах матчей УПЛ 25 мая.