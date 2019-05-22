Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги
22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет центральный матч 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
Начало встречи - в 19.30.
Шахтер - Динамо: анонс матча 30-го тура чемпионата Украины
"Шахтер" будет принимать "Динамо" уже в статусе чемпиона Украины. "Горняки" оформили досрочное чемпионство после того, как в прошлом туре минимально обыграли "Зарю" (1:0). За три тура до финиша чемпионата отрыв от "Динамо" составляет 11 очков.
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ
"Шахтер" и "Динамо" встретятся в шестой раз в сезоне. На старте сезона киевляне выиграли в матче за Суперкубок Украины (1:0), в УПЛ одна победа у динамовцев (1:0), одна у "горняков" (2:1), еще один матч завершился вничью (0:0). Также команды пересекались в четвертьфинале Кубка Украины, где "Шахтер" выиграл в серии пенальти (1:1 в основное время и 4:3 по пенальти).
Судить встречу будет арбитр Ярослав Козык из Мукачево.
Чемпионат Украины, 30-й тур
Шахтер - Динамо
Онлайн-трансляция матча
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в традиционных цветах.