Заря - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги

Донецкий клуб в Запорожье может оформить досрочное чемпионство.

19 мая в рамках 29-го тура чемпионата Украины "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье будет принимать "Шахтер".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Шахтер.

Встреча начнется в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен перед началом встречи.

Победа в этом матче позволить "Шахтеру" досрочно гарантировать себе чемпионский титул. На данный момент отрыв от "Динамо" составляет 8 очков, но киевляне свой матч 29-го тура уже провели. Таким образом, за три тура до финиша УПЛ "горняки" могут стать недосягаемыми для конкурентов.

"Заря", у которой в активе 39 очков, занимает пятое место, но даже в случае ничьей может подняться на четвертую позицию.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре обыграло "Мариуполь".