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Заря - Шахтер: видео трансляция матча Премьер-лиги

12:14, 19 мая 2019
Футбол
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Заря и Шахтер встречаются в 29-м туре УПЛ / фото: ФК Шахтер

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Шахтер.

Встреча начнется в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен перед началом встречи.

Победа в этом матче позволить "Шахтеру" досрочно гарантировать себе чемпионский титул. На данный момент отрыв от "Динамо" составляет 8 очков, но киевляне свой матч 29-го тура уже провели. Таким образом, за три тура до финиша УПЛ "горняки" могут стать недосягаемыми для конкурентов.

"Заря", у которой в активе 39 очков, занимает пятое место, но даже в случае ничьей может подняться на четвертую позицию.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" в 29-м туре обыграло "Мариуполь".

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Теги: #Шахтер#Заря#УПЛ#чемпионат Украины