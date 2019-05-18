Динамо - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

В Киеве проходит матч 29-го тура УПЛ.

В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит один из центральных поединков 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором вице-чемпион страны "Динамо" принимает ФК "Мариуполь".

Перед 29-м туром киевляне отстают от главного конкурента - "Шахтера" - на 11 очков. Отметим, что уже в этом туре горняки могут официально оформить завоевание чемпионского титула.