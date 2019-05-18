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Динамо - Мариуполь: видео трансляция матча Премьер-лиги

16:59, 18 мая 2019
Футбол
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В Киеве на НСК "Олимпийский" проходит один из центральных поединков 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором вице-чемпион страны "Динамо" принимает ФК "Мариуполь".

Перед 29-м туром киевляне отстают от главного конкурента - "Шахтера" - на 11 очков. Отметим, что уже в этом туре горняки могут официально оформить завоевание чемпионского титула.

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Теги: #УПЛ-2018/19погода в Киеве