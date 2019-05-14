В сборную Украины вызван защитник из чемпионата Молдовы

Вызов от Андрея Шевченко получил 20-летний защитник Мирослав Мазур, права на которого принадлежат "Ворскле".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную 20-летнего защитника Мирослава Мазура.

Об этом сообщил официальный сайт полтавской "Ворсклы", куда, видимо, пришло официальное приглашение.

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Права на футболиста принадлежат полтавскому клубу, однако сейчас Мазур на правах аренды играет в чемпионате Молдовы в составе «Сфынтул Георге».

В нынешнем сезоне Мазур провел 5 матчей в чемпионате Молдовы. «Сфынтул Георге» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата и вышел в финал Кубка Молдовы.

Добавим, что сборная Украины проведет совместный сбор с молодежной командой в Харькове с 25-го по 30 мая.