В сборную Украины вызван защитник из чемпионата Молдовы

13:14, 14 мая 2019
Футбол
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Мирослав Мазур / ФК "Ворскла"

Об этом сообщил официальный сайт полтавской "Ворсклы", куда, видимо, пришло официальное приглашение. 

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Права на футболиста принадлежат полтавскому клубу, однако сейчас Мазур на правах аренды играет в чемпионате Молдовы в составе «Сфынтул Георге».

В нынешнем сезоне Мазур провел 5 матчей в чемпионате Молдовы. «Сфынтул Георге» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата и вышел в финал Кубка Молдовы.

Добавим, что сборная Украины проведет совместный сбор с молодежной командой в Харькове с 25-го по 30 мая.

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Теги: #Ворскла#сборная Украины по футболупогода в Полтаве