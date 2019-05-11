цей матеріал доступний українською

Динамо - Заря: видео трансляция матча

11:03, 11 мая 2019
Футбол
43 0
Динамо - Заря / фото: ФК Динамо Киев

Онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Заря" покажет официальный YouTube-канал киевского клуба.

Встреча начнется в 17.00.

К этому поединку "Динамо" подходит на втором месте в турнирной таблице. После 27-ми туров киевляне набрали 61 очко и на 9 очков отстают от "Шахтера". У "Зари" - 38 очков и четвертая позиция.

"Динамо" и "Заря" в текущем сезоне встречались трижды. Матч первого круга чемпионата Украины завершился вничью (1:1), после чего динамовцы одержали две победы - 5:0 и 3:2.

УНИАН также сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком УПЛ в апреле.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#Заря#УПЛ#чемпионат Украиныпогода в Киеве