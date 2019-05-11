Динамо - Заря: видео трансляция матча

Динамо и Заря встретятся в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги

11 мая в 28-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" будет принимать "Зарю". Встреча пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

Онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Заря" покажет официальный YouTube-канал киевского клуба.

Встреча начнется в 17.00.

К этому поединку "Динамо" подходит на втором месте в турнирной таблице. После 27-ми туров киевляне набрали 61 очко и на 9 очков отстают от "Шахтера". У "Зари" - 38 очков и четвертая позиция.

"Динамо" и "Заря" в текущем сезоне встречались трижды. Матч первого круга чемпионата Украины завершился вничью (1:1), после чего динамовцы одержали две победы - 5:0 и 3:2.

УНИАН также сообщал о том, что футболиста "Динамо" признали лучшим игроком УПЛ в апреле.