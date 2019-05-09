Тоттенхэм в невероятном матче вырвал путевку в финал Лиги чемпионов

Гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте принес Тоттенхэму победу над Аяксом и выход в финал главного клубного турнира Европы.

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала английский клуб на выезде обыграл "Аякс" и вышел в финал благодаря правилу выездных голов.

"Аякс" вышел вперед уже на 5-й минуте матча - Матейс де Лигт забил ударом головой после подачи углового.

"Тоттенхэм" мог быстро отыграться, но после удара Сон Хын Мина почти с нулевого угла хозяев поля спасла штанга.

На 35-й минуте "Аякс" увеличил свое преимущество - Душан Тадич вошел в штрафную, отдал под удар на Хакима Зиеша, который сильно пробил в дальний угол.

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Второй тайм "Тоттенхэм" начал активней и после удара с близкого расстояния от Деле Алли фантастический сэйв совершил Андре Онана. А уже в следующей атаке Лукас Моура после паса Алли из центра штрафной пробил точно в угол.

На 60-й минуте "Тоттенхэм" сравнял счет - Онана среагировал на удар Фернандо Льоренте в упор, но в сутолоке у ворот мяч оказался у Моуры, который оформил дубль.

В дальнейшем команды могли отличиться еще несколько раз. После ударов Зиеша из пределов штрафной мяч сперва прокатился рядом со штангой, а затем попал в каркас ворот. А на 87-й минуте после удара головой от Яна Вертонгена уже "Аякс" спасла перекладина.

Вырвать путевку в финал "Тоттенхэму" удалось на шестой добавленной ко второму тайму минуте - хет-трик оформил Моура.

В первом матче "Аякс", напомним, обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

"Аякс" - "Тоттенхэм" - 2:3 (первый матч - 1:0)

Голы: Де Лигт, 5, Зиеш, 35 - Моура, 55, 59, 90+6

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек (Магаллан, 90), де Йонг, Шоне (Велтман, 62), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67), Тальяфико.

"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Роуз (Дэвис, 82), Эриксен, Алли, Моура, Сон.

"Тоттенхэм" впервые в истории клуба вышел в финал Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ, в котором встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", состоится 1 июня в Мадриде.

Как сообщал УНИАН, в другом полуфинале "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Барселоной".