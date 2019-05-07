Ливерпуль - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Ливерпуль" и "Барселона" определят первого финалиста главного клубного турнира Европы.

7 мая пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Команды сыграют на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.

Встреча начнется в 22.00.

В первом матче, который прошел на "Камп Ноу" "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Лео Месси, еще один мяч провел Луис Суарес.

Ливерпуль - Барселона: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Между полуфинальными поединками "Ливерпуль", который продолжает борьбу за титул чемпиона Англии, одержал непростую победу над "Ньюкаслом" (3:2). В этой встрече травму получил лидер "красных" Мохамед Салах. В то же время "Барселона", уже оформившая чемпионство, в испанской Ла Лиге резервным составом уступила "Сельте" (0:2).

Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Судить матч будет бригада арбитров во главе с турецким рефери Джюнейтом Чакыром.

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

"Ливерпуль" - "Барселона"

Онлайн-трансляция матча

Фото с предматчевых тренировок команд: