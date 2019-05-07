Ливерпуль - Барселона - 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
7 мая пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной". Команды сыграют на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Барселона.
Встреча начнется в 22.00.
В первом матче, который прошел на "Камп Ноу" "Барселона" обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Лео Месси, еще один мяч провел Луис Суарес.
Ливерпуль - Барселона: анонс матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Между полуфинальными поединками "Ливерпуль", который продолжает борьбу за титул чемпиона Англии, одержал непростую победу над "Ньюкаслом" (3:2). В этой встрече травму получил лидер "красных" Мохамед Салах. В то же время "Барселона", уже оформившая чемпионство, в испанской Ла Лиге резервным составом уступила "Сельте" (0:2).
Ливерпуль - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Судить матч будет бригада арбитров во главе с турецким рефери Джюнейтом Чакыром.
Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч
"Ливерпуль" - "Барселона"
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Мане, Шакири, Ориги.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Видаль, Коутиньо, Суарес, Месси.
Онлайн-трансляция матча
1 - Матч начался!
7 - "Ливерпуль" открывает счет! 1:0. Ориги! Мане классно прочитал скидку назад Альбы, перехватил мяч, выкатил на Хендерсона, тот пробил в голкипера "Барсы" тер Стегена, который парировал перед собой, а Ориги добил в пустой угол!
12 - Фабиньо получил желтую карточку за фол на Суаресе.
14 - Момент у "Барселоны"! Месси бил в касание метров с 14-ти - кипер перевел мяч на угловой!
19 - Месси нанес хлесткий удар низом, но не попал в ближний угол с дальней дистанции!
30 - Игра проходит на одном дыхании, мяч практически не задерживается в центре поля. "Ливерпуль" торопится за счет того, что ему необходимо забивать еще как минимум два гола.
35 - Центральный защитник "Барсы" Лангле грубо сваливает Мане на входе в штрафную, но свисток Чакыра молчит!
Крутой постер сегодняшнего матча в стиле работ архитектора Гауди.
Gaudi-inspired matchday programme front cover for Tuesday's #UCL semi-final at Anfield 👌— Liverpool FC (@LFC) 6 травня 2019 р.
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45 - Арбитр добавил к основному времени первого тайма сразу четыре минуты из-за того, что несколько игроков получали медицинскую помощь.
45+3 - Еще один удар в исполнении Месси - мяч вновь ушел на минимальном расстоянии от штанги мимо.
45+4 - Альба имел убойный шанс сравнять счет, упустив фактически выход один на один с Эдерсоном!
ПЕРЕРЫВ
Lighting start from the Reds - Origi scoring after seven minutes. Ahead at the break but still a lot of work to do. 💪 #UCL#LIVBARhttps://t.co/CBtsNynG3E— Liverpool FC (@LFC) 7 травня 2019 р.
46 - Замена в перерыве у "Ливерпуля". Вместо Роберстона вышел Вейналдум.