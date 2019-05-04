Заря - Мариуполь: видео трансляция матча

"Заря" и "Мариуполь" встретятся в рамках 27-го тура чемпионата Украины.

В 27-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье будет принимать "Мариуполь". Встреча команд топ-шестерки УПЛ пройдет 4 мая.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Мариуполь".

Начало встречи - в 14.00.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен за несколько минут до начала встречи.

"Заря" и "Мариуполь" являются соседями по турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Луганский клуб набрал 38 очков и занимает четвертое место, а мариупольцы, имея в активе 33 очка, идут пятыми.

В текущем чемпионате "Заря" и "Мариуполь" обменялись домашними победами - в первом круге луганчане выиграли со счетом 2:1, а матч второго круга завершился победой мариупольцев со счетом 3:2.

УНИАН также сообщал о том, что футболист "Зари" был признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.