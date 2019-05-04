Динамо - Александрия: видео трансляция матча

В Киеве встретятся вторая и третья команды украинской Премьер-лиги.

4 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 27-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Александрией".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Матч начнется в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен за несколько минут до начала встречи.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" располагается на второй позиции. У команды в активе 60 очков. "Александрия", набрав 47 очков, идет на третьем месте.

В текущем чемпионате "Динамо" и "Александрия" обменялись домашними победами. Матч первого круга завершился победой киевлян со счетом 1:0, а в ответной встрече динамовцы уступили - 1:2.

УНИАН также сообщал о том, что игрок "Динамо" Беньямин Вербич опубликовал фото после операции.