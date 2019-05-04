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Динамо - Александрия: видео трансляция матча

11:15, 04 мая 2019
Футбол
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Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Матч начнется в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией матча будет доступен за несколько минут до начала встречи.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Динамо" располагается на второй позиции. У команды в активе 60 очков. "Александрия", набрав 47 очков, идет на третьем месте.

В текущем чемпионате "Динамо" и "Александрия" обменялись домашними победами. Матч первого круга завершился победой киевлян со счетом 1:0, а в ответной встрече динамовцы уступили - 1:2.

УНИАН также сообщал о том, что игрок "Динамо" Беньямин Вербич опубликовал фото после операции.

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Теги: #Динамо#УПЛ#Александрия#чемпионат Украиныпогода в Киеве