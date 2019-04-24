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Заря - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги

16:12, 24 апреля 2019
Футбол
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"Заря" в 25-м туре принимает ФК "Львов" / facebook.com/fclviv2006

После 24 туров "Заря" и "Львов" занимают 5-е и 6-е места соответственно. У луганчан - 32 очка, у львовян на 2 балла меньше, и в случае победы гости смогут сместить "Зарю" с 5-й строчки.

Отметим, что обладатель пятого места по итогам чемпионата с большой долей вероятности представит Украину в Лиге Европы в сезоне-2019/2020. 

Матч "Заря" - "Львов" начнется в 17.00 в Запорожье.

ТВ-трансляция - "УНИАН".

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Теги: #Заря#УПЛ#чемпионат Украины#УПЛ-2018/19#ФК Львовпогода в Запорожье