Заря - Львов: видео трансляция матча Премьер-лиги

В Запорожье проходит матч с участием команд из первой шестерки УПЛ.

Сегодня, 24 апреля, в Запорожье проходит матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" на своем поле принимает ФК "Львов".

После 24 туров "Заря" и "Львов" занимают 5-е и 6-е места соответственно. У луганчан - 32 очка, у львовян на 2 балла меньше, и в случае победы гости смогут сместить "Зарю" с 5-й строчки.

Отметим, что обладатель пятого места по итогам чемпионата с большой долей вероятности представит Украину в Лиге Европы в сезоне-2019/2020.

Матч "Заря" - "Львов" начнется в 17.00 в Запорожье.

ТВ-трансляция - "УНИАН".