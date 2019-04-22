"Если луснем Шахтер": президент Ингульца пообещал игрокам фантастическую сумму за победу в Кубке Украины

Александр Поворознюк готов раскошелиться, если Ингулец сотворит сенсацию в финале Кубка Украины.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какую сумму премиальных команда получит за победу в финале Кубка Украины над "Шахтером".

В интервью "Профутболу" Поворознюк заявил, что заплатит 10 миллионов гривен.

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"Победой в полуфинале мы переписали историю "Ингульца". За выход в финал дал миллион гривен премиальных. Если луснем "Шахтер", то дам и десять", - сказал Поворознюк.

Напомним, в полуфинале "Ингулец", который представляет Первую лигу, сенсационно прошел "Зарю", выиграв со счетом 2:1.

Финал Кубка Украины состоится 15 мая на "Славутич Арене" в Запорожье.

Как сообщал УНИАН, стало известно, при каких условиях "Ингулец" сможет сыграть в еврокубках.