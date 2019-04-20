Известная украинская теннисистка во второй раз стала мамой (фото)

Катерина Бондаренко может вскоре возобновить выступления.

Известная украинская теннисистка Катерина Бондаренко во второй раз стала мамой. Пополнение в семье Катерины и ее мужа Дениса Володько случилось 25 марта в американском штате Северная Каролина. У супругов родилась дочь Ева, сообщает Xsport.

До этого у Катерины Бондаренко была одна дочка - Карина, которой скоро исполнится шесть лет.

"Как и в случае с Кариной, имя выбрали вместе. Мы хотели назвать дочь двойным именем Ева-Каролина. Однако в итоге остановились на Еве, а Каролина стало ее middlename, которое принято указывать в американских свидетельствах о рождении", - сообщила 32-летняя теннисистка.

На данный момент Катерина Бондаренко прервала спортивную карьеру, однако уже вскоре может возобновить выступления.

"Она "заморозила" рейтинг, стоя в сотне. То есть у нее в запасе прямое попадание в основную сетку «Шлема». К тому же, по новым правилам Катя имеет право сыграть 12 турниров, включая два соревнования Большого Шлема", - отметил муж теннисистки.

Как сообщал УНИАН, о том, что Катерина Бондаренко беременна, стало известно в январе этого года. По этой причине украинка снялась с Открытого чемпионата Австралии.

На данный момент Катерина занимает 307-ю строчку в рейтинге WTA.