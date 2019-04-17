Днепр-1 - Шахтер: видео трансляция матча Кубка Украины
12:58, 17 апреля 2019Футбол
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"Днепр-1" и "Шахтер" поспорят за выход в финал Кубка Украины
Жуниор Мораес - лучший бомбардир Шахтера в текущем сезоне / фото: ФК Шахтер
В полуфинальном матче Кубка Украины 17 апреля встретятся "Днепр-1" и "Шахтер". Поединок пройдет на "Днепр Арене".
Матч начнется в 18.30.
На пути к полуфиналу турнира "Шахтер" выбил "Олимпик", а далее в серии пенальти обыграл "Динамо".
"Днепр-1" стартовал в турнире с предварительных раундов. На предыдущих стадиях команда прошла запорожский "Металлург", "Волынь", "Калуш" и "Ворсклу".
"Шахтер" является действующим обладателем Кубка Украины, а "Днепр-1" вышел в полуфинал второй раз подряд.
Ранее "Шахтер" не играл против основанного в 2017 году СК "Днепр-1".
Напомним, в другом полуфинале Кубка Украины 17 апреля встретятся "Ингулец" и "Заря".
Как сообщал УНИАН, букмекеры назвали фаворитов матчей 1/2 финала Кубка Украины.
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