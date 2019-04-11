Барселона потом и кровью Месси добыла победу над МЮ, Ювентус не мог обыграть Аякс
В среду в Амстердаме и Манчестере состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" принимал "Барселону" и уступил в первой четвертьфинальной игре - 0:1. Ключевой эпизод встречи произошел на 12-й минуте: Месси принял мяч в штрафной хозяев поля, навесил на Суареса, после удара которого мяч рикошетом от защитника "МЮ" Шоу залетел в ворота - в итоге после использования системы VAR был засчитан автогол. 0:1.
Еще до перерыва вновь в центре внимания оказался Месси, которому в одном из эпизодов разбили нос. Однако все для аргентинца обошлось - врачи остановили кровь, и Лионель смог продолжить встречу.
В оставшееся игровое время голов забито не было - минимальная победа "Барсы" со счетом 1:0.
Матч "Аякса" и "Ювентуса" завершился вничью - 1:1. Счет в конце первого тайма открыл Криштиану Роналду - для него это 125-й мяч в Лиге чемпионов, больше нет ни у одного футболиста.
Впрочем, сразу после перерыва "Аякс сравнял счет - отличился Нерес. Ничья в первой игре дает неплохие шансы на успех по итогам двух матчей как одной, так и другой команде.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первые матчи
"МЮ" - "Барселона" - 0:1
Гол: 0:1 Шоу (12, автогол)
"Аякс" - "Ювентус" - 1:1
Голы: 0:1 Криштиану Роналду (45), 1:1 Нерес (46)