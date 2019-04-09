цей матеріал доступний українською

Шахтер презентовал новый клубный самолет

19:53, 09 апреля 2019
Футбол
138 0
ФК "Шахтер" представил новый клубный самолет / ФК "Шахтер"

"Шахтер" совместно с украинской авиакомпанией SkyUp представил брендированный Boeing 737-700 NG. Воздушное судно окрашено в клубные цвета горняков - оранжевый и черный, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

В апреле, после замены кресел, воздушное судно пополнит флот авиакомпании SkyUp Airlines и будет осуществлять международные пассажирские перевозки и рейсы для ФК "Шахтер".

Максимальная дальность полета судна при полной загруженности составляет 3,3 тысячи километров, продолжительность – 4 часа 12 минут (без загрузки с полными топливными баками – 6,2 тысячи километров и 7 часов 25 минут). Максимальная высота полета самолета – 12,57 км, крейсерская скорость – 850 км/ч.

ФК "Шахтер"

Размах крыльев самолета, который весит более 38 тонн, составляет почти 36 метров, а длина судна – более 33 метров.

"Эмоции переполняют. Сегодня в истории нашего клуба очень символический день. Впервые наша команда будет иметь возможность летать в наших брендированных цветах. Это не просто самолет – это демонстрация наших амбиций. Мы хотим показать, что хотим быть не только первыми на земле, но и в воздухе. Я хочу, чтобы этот самолет был визитной карточкой нашего клуба", – сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Это огромная привилегия для "Шахтера" – плоды партнерства с компанией. Это действительно что-то очень особенное для нас, и это большая гордость. Мы очень много летаем, поэтому для нас это очень большая честь. И привилегия летать с компанией SkyUp. Этот самолет будет нашим домом в течение многих часов в воздухе. Надеюсь, мы вместе с компанией будем продолжать побеждать. Уверен, что мы будем летать гораздо выше, чем раньше", – заявил главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Среди гостей на торжественной церемонии были также футболисты команды Андрей Пятов, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко.

ФК "Шахтер"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтерпогода в Киеве