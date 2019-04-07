Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо - 0:1: Кубок Украины, 1/4 финала

Сегодня в Харькове проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречаются лидеры украинского футбола.

Сегодня в Харькове проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречаются лидеры украинского футбола - "Шахтер" и "Динамо".

Любопытно, что жребий до этого 4 раза сводил динамовцев и горняков на ранних стадиях Кубка, и во всех четырех случаях выигрывали горняки. Как произойдет на этот раз?

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Добрый вечер!

Вашему вниманию стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

«Динамо»: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Вербич.

Команды уже на поле. Звучит Гимн Украины.

Отметим, что два полуфинаиста Кубка уже известны. "Заря" минимально обыграла ФК "Львов" - 1:0, а перволиговый "Ингулец" сотворил сенсацию, пройдя "Карпаты" в серии пенальти.

1. Поединок начался. Горняки развели мяч с центра поля.

2. Тут же штрафной заработали донетчане. До ворот 33,6 метра - подсказывает телевизионная графика.

3. Мяч после удара Тайсона застрял в динамовской "стенке".

6. "Шахтер", как и ожидалось, начал матч первым номером.

9. ГОООООЛ! "Динамо"!!! 0:1! Динамовцы устроили настоящий пожар в штрафной горняков. Могли забивать сразу несколько футболистов, в итоге хозяева, казалось бы, вынесли мяч, но на линии штрафной сфера попала к Гармашу, который отважился на хлесткий удар. Пятов был закрыт скоплением игроков и не смог помешать взятию ворот!