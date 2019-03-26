Феерический камбек Дании и футбольная "перестрелка" в Осло (результаты всех матчей Евро-2020)

В двух матчах интрига была закручена максимально вплоть до последних секунд.

Во вторник в Европе состоялось восемь поединков в рамках 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 по футболу.

В Базеле встречались одни из фаворитов группы D - Швейцария и Дания. К 76-й минуте швейцарцы выигрывали с более чем убедительным счетом - 3:0, однако скандинавы продемонстрировали фирменный характер, сумев сделать практически невозможное. Два гола были отыграны ими на 84-й и 88-й минутах, а на 90+3-й минуте Дальсгаард воспользовался ошибкой вратаря швейцарцев Зоммера и вырвал невероятную ничью - 3:3!

С точно таким же счетом завершилось противостояние в Осло между соседями - командами Норвегии и Швеции. Норвежская команда выигрывала - 2:0, однако шведы забили три гола в концовке. Но последний аккорд был сыгран хозяевами - гол на 90+7-й минуте принес норвежцам ничью 3:3.

Группа D

Швейцария - Дания - 3:3

Ирландия - Грузия - 1:0

Группа F

Румыния - Фарерские о-ва - 4:1

Норвегия - Швеция - 3:3

Мальта - Испания - 0:2

Группа J

Армения - Финляндия - 0:2

Италия - Лихтенштейн - 6:0

Босния и Герцеговина - Греция - 2:2