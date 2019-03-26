Феерический камбек Дании и футбольная "перестрелка" в Осло (результаты всех матчей Евро-2020)
Во вторник в Европе состоялось восемь поединков в рамках 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 по футболу.
В Базеле встречались одни из фаворитов группы D - Швейцария и Дания. К 76-й минуте швейцарцы выигрывали с более чем убедительным счетом - 3:0, однако скандинавы продемонстрировали фирменный характер, сумев сделать практически невозможное. Два гола были отыграны ими на 84-й и 88-й минутах, а на 90+3-й минуте Дальсгаард воспользовался ошибкой вратаря швейцарцев Зоммера и вырвал невероятную ничью - 3:3!
С точно таким же счетом завершилось противостояние в Осло между соседями - командами Норвегии и Швеции. Норвежская команда выигрывала - 2:0, однако шведы забили три гола в концовке. Но последний аккорд был сыгран хозяевами - гол на 90+7-й минуте принес норвежцам ничью 3:3.
Группа D
Швейцария - Дания - 3:3
Ирландия - Грузия - 1:0
Группа F
Румыния - Фарерские о-ва - 4:1
Норвегия - Швеция - 3:3
Мальта - Испания - 0:2
Группа J
Армения - Финляндия - 0:2
Италия - Лихтенштейн - 6:0
Босния и Герцеговина - Греция - 2:2